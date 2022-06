WM-Playoffs: Australien schlägt VAE und fordert Peru - Frankfurt-Profi Hrustic erzielt Siegtreffer

Die Begegnung war auf neutralem Boden in Al Rayyan in Katar ausgetragen worden. Dank des Erfolgs trifft die australische Auswahl am 13. Juni in den interkontinentalen Playoffs auf Peru, den Fünftplatzierten der Südamerika-Staffel. Für Australien wäre es die fünfte WM-Endrunde in Serie.