Drei Monate vor WM: Marokko stellt neuen Nationaltrainer vor

Gut drei Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist Walid Regragui als neuer Nationaltrainer Marokkos vorgestellt worden. Wie der marokkanische Verband am Mittwoch bekannt gab, tritt der 46-Jährige die Nachfolge des Bosniers Vahid Halilhodzic an, der Mitte August aufgrund von Meinungsverschiedenheiten "einvernehmlich" entlassen worden war.