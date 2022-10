„Hand Gottes“: Ball aus WM-Viertelfinale wird versteigert

In einem der denkwürdigsten Viertelfinalspiele der WM-Geschichte hatte Argentiniens Superstar Maradona am 22. Juni 1986 zwei Tore für die Ewigkeit erzielt. In der 51. Minute beförderte er eine Flanke aus der Luft mithilfe seiner Hand ins englische Tor. Später beschrieb er die Szene mit dem berühmten Satz, er habe das Tor "ein bisschen mit dem Kopf von Maradona, ein bisschen mit der Hand Gottes" erzielt.