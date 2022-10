Nationalmannschaft: Niclas Füllkrug muss mit zur WM! SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Wie er Samstag im Spiel gegen Mönchengladbach Mitchell Weiser vor dessen Treffer zum 5:1 bediente, so dass dieser in halber Höhe perfekt vollenden konnte, da kam auch Beobachter und Sky-Experte Lothar Matthäus in Schwärmen. „Man sieht nicht nur die Wucht, die Kraft und die Torgefährlichkeit“, betonte Matthäus, „sondern auch sein Spielverständnis.“