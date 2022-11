4,85 Millionen sehen Nullnummer zwischen England und USA

Das 17.00-Uhr-Spiel zwischen den Niederlanden und Ecuador (1:1) landete bei einer Quote von 3,87 Millionen (MA: 23,2). Das vorzeitige WM-Vorrunden-Aus von Gastgeber Katar durch das 1:3 gegen Senegal wollten im Ersten ab 14.00 Uhr 2,21 Millionen sehen (MA: 22,6 Prozent). Beim 11.00-Uhr-Match zwischen Wales und Iran (0:2) waren 1,16 Millionen am TV-Gerät (MA: 18,0 Prozent). Immerhin landeten die Quoten aller vier Spiele in den Top Ten der ARD am Freitag.