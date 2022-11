Blatter: WM-Vergabe an Katar „ein Irrtum“

Frankfurt am Main (SID) - Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat die WM-Vergabe an Katar als „Irrtum“ bezeichnet und einen Teil der Verantwortung dafür übernommen. „Wir haben Schaden genommen. Und ich bin ein Teil davon. Ich will mich aber nicht zurückziehen und sagen, dass ich ein Unschuldslamm bin“, sagte der Schweizer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).