England freut sich auf "Battle of Britain"

Die Nullnummer gegen die USA war schnell abgehakt, der Fokus gilt nun dem "Battle of Britain" gegen Wales: Nach dem Dämpfer im zweiten WM-Spiel blickt die englische Nationalmannschaft voller Zuversicht auf sein Gruppenfinale am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Wales. "Wir sind weiter in einer guten Situation und haben die Chance, die Gruppe zu gewinnen", sagte Teammanager Gareth Southgate.