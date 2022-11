FIFA und FIFPro starten Software zum Schutz gegen Hassrede

Die FIFA biete damit einen Service an, "der die Spieler vor schädlichen Auswirkungen von Social-Media-Posts auf ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden schützen kann", so FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung des Verbandes. FIFPro-Präsident David Aganzo sagte, dieser Schutz gehöre "zur Verantwortung im Fußball".