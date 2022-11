„Klare Botschaft“: Sonderlackierung am DFB-Flieger

Am Montagmittag heben die deutschen Nationalspieler in Frankfurt/Main an Bord des Fliegers LH632 in Richtung Oman ab. Dort steht am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL) die Generalprobe für das umstrittene WM-Turnier in Katar an. Am Donnerstag geht die Reise weiter ins WM-Gastgeberland. Erster Gruppengegner der deutschen Mannschaft ist Japan am 23. November.