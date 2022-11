Nach Sieg gegen Argentinien: Rolls-Royce für Saudi-Spieler

Nach der anschließenden 0:2-Pleite gegen Polen am Samstag kämpft Saudi-Arabien am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) gegen Mexiko um den Einzug ins Achtelfinale. Es wäre der größte Erfolg für den Golfstaat seit dem Einzug in die Runde der besten 16 bei der WM 1994.