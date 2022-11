Offener Brief: Fans fordern das Spenden der WM-Prämien

In einem Offenen Brief an den DFB beziehen sich die Fangruppierungen auf die Forderung von Menschenrechtsorganisation, die vom Weltverband FIFA und dem WM-Gastgeber die Einrichtung eines Fonds in Höhe von 440 Millionen Euro fordern. Dies entspricht der Höhe des Gesamtpreisgeldes, das die FIFA bei der Endrunde ausschütten wird.