Sechster Titel für Brasilien? "Wir träumen jeden Tag davon"

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft geht voller Selbstvertrauen in die Weltmeisterschaft in Katar. „Wir glauben fest an uns. Alle Spieler, die hier sind, sind in Topform“, sagte Kapitän Thiago Silva vor dem Auftaktspiel gegen Serbien am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaTV und ZDF): „Wir können eine großartige WM spielen. Der Titel ist noch weit weg, aber wir träumen jeden Tag davon.“