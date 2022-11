Spaniens Olmo: Deutschland einer der WM-Favoriten

Gerne blickt Olmo auf ein denkwürdiges Nations-League-Spiel gegen Deutschland aus dem November 2020 zurück. "Das 6:0 in Sevilla war wirklich besonders. Ich habe gute Erinnerungen daran. Aber das liegt in der Vergangenheit. Wir müssen auf die Gegenwart und Zukunft schauen. Deutschland ist immer da", so Olmo: "Das wird nicht ansatzweise so ein Spiel."