Sportwetten: Deutschland Außenseiter gegen Spanien

Die deutsche Fußballnationalmannschaft geht als Außenseiter in das immens wichtige Vorrundenspiel gegen Spanien bei der WM in Katar am Sonntag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Für einen Sieg, den die DFB-Elf nach der 1:2-Auftaktpleite gegen Japan dringend benötigt, legt Sportwettenanbieter bwin eine Quote von 2,85 fest.