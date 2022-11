WM: Tunesien weint! Sieg gegen Frankreich reicht nicht zum Weiterkommen - Weltmeister mit peinlichem Auftritt

Mbappé, so versicherte Deschamps, mache dies nichts aus. „Kylian hat kein großes Ego. Natürlich will er spielen - wie alle Spieler“, sagte er: „Natürlich ist er ein Star, aber er ist ein Teamplayer.“ Und so saß der teuerste Fußballer der Welt eben zunächst feixend auf der Bank - die französische Besetzung dort las sich wie eine potenzielle Weltmeister-Elf für den 18. Dezember.