Wegen Corona: Edelfan Ronaldo verpasst Brasiliens WM-Auftakt

Ex-Weltmeister Ronaldo musste den Turnier-Auftakt seiner Brasilianer bei der WM in Katar aus dem Hotelzimmer verfolgen. Statt bei der Partie gegen Serbien am Donnerstag im Lusail-Stadion zu sitzen, begab sich der 46-Jährige nach einem positiven Coronatest in Hotel-Quarantäne.