Wieder kein WM-Einsatz für Schiedsrichter Siebert

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert muss weiter auf seinen ersten Einsatz bei der Fußball-WM in Katar warten. Auch für die Spiele am sechsten Turniertag am Freitag ist der Berliner vom Weltverband FIFA nicht berücksichtigt worden. Seine drei weiblichen Kolleginnen wurden ebenfalls erneut nicht nominiert.