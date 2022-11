WM 2022: Angst vor DFB-Aus gegen Costa Rica! Für diese Akteure geht es um die Zukunft

Am Donnerstag kämpft das DFB-Team in Al Khor gegen Costa Rica (ab 20 Uhr im LIVETICKER) gegen das erneute WM-Vorrunden-Aus. „Wir sind nach dem 1:2 gegen Japan nicht in der Lage, in der wir eigentlich sein wollten“, weiß Bundestrainer Hansi Flick. (DATEN: WM-Spielplan 2022)