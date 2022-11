WM 2022: Argentinien-Star Messi verschießt gegen Polen Elfmeter

Dabei war es Messi selbst, der in der 38. Minute den Strafstoß selbst herausholte. Nach einer Flanke von Julian Alvarez setzte der PSG-Star am zweiten Pfosten zum Kopfball an - und wurde von Polen-Keeper Wojciech Szczesny im Gesicht getroffen. Nach Eingriff des Videoassistenten entschied der niederländische Schiedsrichter Makkelie auf Strafstoß. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)