WM 2022: "Bringt nichts, wenn wir uns anlügen" - Trapp-Klartext vor Deutschland-Spiel gegen Costa Rica

Das weiß auch Kevin Trapp. „Man sieht nicht nur bei uns in der Gruppe, dass es sehr ausgeglichen ist. Marokko gewinnt gegen Belgien, Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien. Es ist nicht mehr so, dass es kleine Nationen gibt, die man einfach bespielen kann. Deswegen wird es gegen Costa Rica kein einfaches Spiel. Costa Rica kann auch noch weiterkommen, natürlich werden die sich nicht einfach so ergeben“, sagte der Torhüter im Interview mit Hit Radio FFH .