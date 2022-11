Fußball-WM 2022: Der WM-Spielplan als PDF zum Ausdrucken

Ohne den aktuellen Europameister Italien verspricht die diesjährige WM (WM-Spielplan, WM-Tabellen und WM-Liveticker), trotz aller Kontroversen, ein spannendes Turnier mit zahlreichen packenden Duellen zu werden. Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft trifft zum Auftakt am 23. November auf Japan und Eintracht Frankfurts Daichi Kamada. Am 27. November geht es für das DFB-Team dann gegen Mitfavorit Spanien, ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am 1. Dezember gegen Costa Rica (FIFA-Weltrangliste Platz 31) spielt.