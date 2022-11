WM 2022: Dänemark und Tunesien - Zwei Tore ohne Wert

Dieses Gefühl lernten in der 57. Minute auch die Dänen kennen. Rasmus Kristensen brachte den Ball von rechts in den tunesischen Strafraum wo der zur Halbzeit für Thomas Delaney eingewechselte Mikkel Damsgaard den Ball in die Mitte flankte. Den Abpraller jagte Joakim Maehle ins Netz - und wurde ebenfalls zurückgepfiffen, da Damsgaard zuvor in der verbotenen Zone stand.