WM 2022: Das sagt Hansi Flick zur Kimmich-Frage - Sané fit für Spanien?

„Ich bin nicht unsicher, aber da schlafe ich noch einmal drüber. Morgen Früh bin ich ein bisschen schlauer“, sagte Flick vor dem Duell mit dem Weltmeister von 2010 am Sonntag (20.00 Uhr) in Al-Khor auf der Pressekonferenz am Samstag. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)