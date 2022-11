WM 2022: Deutschlands WM-Auftaktspiele - eine Reise in die Vergangenheit

1938 in Paris gelang das nicht. Das Achtelfinale gegen die Schweiz hatte keinen Sieger (1:1) und musste wiederholt werden. Vielleicht lag es ja an der Vorbereitung: die Deutschen reisten erst am Vorabend aus Duisburg im Zug mit nur 15 von 22 Spielern an, gingen abends ins Theater und übernachteten in einem Bahnhofshotel.