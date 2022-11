WM 2022: DFB-Stars von Stimmung zuhause genervt! Füllkrug, Havertz & Müller kritisieren "Negativität" der Fans

Als „WM-Hoffnung“ will sich der 29 Jahre alte Stürmer, der vor wenigen Tagen erst zu seinem dritten Länderspiel-Einsatz kam, selbst aber nicht verstehen. „Schwierig! Ich komme als Stürmer oft in Situationen, wo man am Ende als Held dastehen kann.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)