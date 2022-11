WM 2022: „Fülle ist ein unglaublich geiler Typ“ - Stimmen nach dem deutschen 1:1 gegen Spanien

Manuel Neuer: Es war schwierig gegen gut aufgelegte Spanier, aber wir haben den Fight angenommen. Ganz großes Kompliment an unsere Verteidigung. Nach der spanische Führung haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Fülles Tor war sensationell. das Wichtigste ist: Wir leben noch. Wir wollen lieber alles in der eigenen Hand haben. Aber das was wir entscheiden können, ist das Spiel gegen Costa Rica, (DATEN: WM-Spielplan 2022)