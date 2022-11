WM 2022: Ghana schockt Son und Co. - Südkorea vor WM-Aus

In der Pause sammelte Südkorea sich aber erfolgreich. Vor allem über links brach Sons Team nun immer wieder durch, die Flanken segelten gefährlich in den Strafraum. Zwei von ihnen verwertete Cho stark. Erneut sprach nun eigentlich alles für die Asiaten - und dennoch traf erneut Ghana, Kudus kam im Strafraum völlig frei an den Ball und vollendete mit einer der wenigen Torchancen wieder einmal sehr effizient. (DATEN: WM-Spielplan 2022)