WM 2022: Ghana-Stars schwärmen von BVB-Mann Otto Addo

SPORT1 fragte den einstigen Mittelfeldspieler, ob er nicht doch in vorderster Position als Chefcoach bleiben will. „Bei allem Respekt: Völlig falsche Frage jetzt gerade“, antwortete er. „Ich bin niedergeschlagen. Es war mehr drin. Danke für das Kompliment. Wir haben gut gespielt. Aber wir haben null Punkte. Der BVB ist gerade 0,0 in meinem Kopf. Jetzt geht es um die WM und darum, alles für Ghana zu geben. Die Frage können Sie mir nach dem Turnier stellen.“