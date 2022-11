WM 2022 Katar: Rüdiger der Boss, Kehrer fällt ab, Füllkrug glänzt - SPORT1-Einzelkritik zum DFB-Team

MANUEL NEUER: Wackelte! Lenkte den Schuss von Olmo zu Beginn zwar an die Latte, einige neutrale Beobachter fragten sich aber, wieso der Bayern-Star so kompliziert übergriff (7.). Verschätzte sich zudem einmal beim Rauslaufen und spielte einen bösen Fehlpass (26.) – ging in beiden Fällen gut. Am Gegentor war der frühere Welttorhüter aber machtlos. SPORT1-Note: 4