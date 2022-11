WM 2022: "Musiala kann ein Chef sein!" 1990er-Held Andreas Brehme im Interview

Brehme: Ich sehe es wie Stefan. Ich war total überrascht, als ich davon hörte. Hummels hätte mit dabei sein müssen. Ich hätte ihn tausendprozentig mitgenommen. Er ist ein toller Fußballer und hätte mit Sicherheit kein Problem damit gehabt, nicht immer von Anfang an zu spielen. Süle hat in Dortmund in der Hinrunde nicht überragend gespielt wie eigentlich alle, aber er ist, denke ich, zu Recht mit dabei in Katar.