Verlängert Youssoufa Moukoko an seinem Geburtstag heute beim BVB?

Keeper Manuel Neuer, der doppelt so alt wie Moukoko ist, erzählte eine Anekdote aus alten Zeiten: „Bei meinem 18. Geburtstag waren wir in Gelsenkirchen-Buer mit Freunden zum Kegeln.“ Dann wandte sich Neuer an Moukoko: „Du musst mir deine Wünsche nur mitteilen und dann gucken wir, was wir hinbekommen.“