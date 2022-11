WM 2022: Schlotterbeck über Titelchancen und das Auftaktspiel gegen Japan

Schlotterbeck: Ich will einen Mehrwert für die Mannschaft bringen - ob von der Bank oder von Beginn an. Ich will der Mannschaft so viel geben, dass wir uns im Training immer zu Höchstleistung antreiben. In meiner Position als Neuling ist es nicht angebracht, Startelf-Ansprüche zu stellen. Am Ende muss der Trainer das entscheiden.