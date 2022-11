WM 2022: Serbien gewinnt WM-Generalprobe gegen Bahrain

In Bahrain gewann die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic am Freitag mit 5:1 (1:1). Kapitän Dusan Tadic von Ajax Amsterdam brachte Serbien zweimal in Führung (8./50.), auch Dusan Vlahovic (51.) von Juventus Turin und der frühere Frankfurter Luka Jovic (89.) trafen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)