WM 2022: Spektakulärer Schlagabtausch - Kamerun und Serbien trennen sich 3:3

Mitrovic, der kurz vor der Pause das 3:1 auf dem Fuß hatte (45.+3), machte es nach dem Seitenwechsel am Ende einer tollen Kombination besser. „Es stimmt, dass wir in der Phase, als wir die Kontrolle hatten, zu viele Fehler in der Defensive gemacht haben. Diese Fehler haben uns den Sieg gekostet“, sagte Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic: „Das war komplett unnötig, wir sind frustriert. Wir müssen nun sehen, was Brasilien und die Schweiz machen. Wir haben die Chance, aber wir scheinen es zu mögen, den schwierigen Weg zu gehen.“