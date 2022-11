WM 2022: Warum Rudi Völler kleinere Kader will

Es ist ein extremer Job, als Nationaltrainer die wichtigste Elf des Landes zu trainieren. Rudi Völler erinnert sich: „Nationaltrainer zu sein, ist was völlig anderes als Vereinstrainer zu sein. Du bist nur in gewissen Zeiten eines Jahres mit der Mannschaft zusammen, du musst anders auswählen. Du hast fertige Spieler, du musst niemanden mehr ausbilden. Als Trainer in der 1., 2. oder 3. Liga ist das natürlich anders. Du musst Spieler weiterentwickeln, du musst sie besser machen und du bist jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Etwas, was ich nie wollte.“