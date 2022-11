WM in Katar: DBK sorgt sich um nachhaltige Veränderungen

Der Sportbischof möchte den Fans, die vor Ort und in den Medien die WM verfolgen, allerdings „kein schlechtes Gewissen einreden“. Freude am Sport, auch an weltweiten Mega-Events, habe ihr eigenes Recht, „auch wenn sie durch die extreme Kommerzialisierung gerade des Fußballs getrübt sein mag. Aber es ist trotzdem richtig, die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Katar kritisch in den Blick zu nehmen“. Besondere Aufmerksamkeit verdienten die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten, so Oster.