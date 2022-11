WM-Rechner: So scheidet Deutschland schon am Sonntag aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte am Sonntag erstmals in ihrer Geschichte schon nach dem zweiten Gruppenspiel der WM-K.o. ereilen. Dies wäre der Fall, wenn das DFB-Team gegen Spanien verliert und zuvor Japan gegen Costa Rica mindestens einen Punkt holt. Sollte Deutschland gegen Spanien dagegen mindestens ein Remis erreichen, fällt die Entscheidung um den Einzug ins Achtelfinale definitiv erst am letzten Spieltag.