WM 2022: Argentiniens neue Fan-Hymne erinnert an Finalpleite gegen DFB-Elf

"Das Finale gegen Deutschland beweinte ich acht Jahre lang. Doch das ist zu Ende, denn dieses Jahr wurde das Finale in Katar gegen Frankreich wieder vom Väterchen gewonnen", sangen die Spieler auf dem Flug nach Hause. Bei der Endrunde 2014 in Brasilien unterlagen die Südamerikaner im Endspiel der DFB-Elf mit 0:1 nach einem Tor in der Verlängerung durch Mario Götze.