Bester WM-Spieler: Goldener Ball für Messi

Der Fußball-Weltverband FIFA hat Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi als besten Spieler der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgezeichnet. Der 35-Jährige von Paris St. Germain erhielt den Goldenen Ball und trat die Nachfolge des Kroaten Luka Modric an, der 2018 in Moskau als bester WM-Spieler geehrt worden war. Messi war bereits 2014 in Brasilien beim deutschen WM-Triumph die Auszeichnung zuteil geworden.