Doch Vierer-Gruppen? Infantino lässt Format für 2026 offen

Er denke, dass dank der WM 2026 „der Fußball in Nordamerika boomen wird“, so Infantino: „Wir sind optimistisch in Sachen Kraft des Fußballs. Wir sind überzeugt, dass Fußball auch in Nordamerika die Nummer 1 werden kann. Vielleicht erst Nummer 2 und dann mit der Zeit Nummer eins.“ Man plane viele „Attraktionen“ für die Fans. Er rechne mit rund 5,5 Millionen zur Weltmeisterschaft 2026 reisenden Anhängern.