Frankreich im Halbfinale gegen Marokko

Harry Kane war Englands Schicksal: Auch dank eines verschossenen Foulelfmeters des Kapitäns der Three Lions sind die Titelträume des Weltmeisters Frankreich intakt, die erste erfolgreiche WM-Titelverteidigung seit 60 Jahren ist in Reichweite. Allerdings: In der Vorschlussrunde am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) wartet die WM-Sensation Marokko.