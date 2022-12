Frankreich und Argentinien Favoriten auf WM-Finaleinzug

Titelverteidiger Frankreich und Argentinien haben die besten Chancen, am Sonntag das Endspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu bestreiten. Argentinien um Superstar Lionel Messi ist in seinem Halbfinale am Dienstag bei bwin mit einer Siegquote von 1,80 klarer Favorit gegen Kroatien (Siegquote 4,80).