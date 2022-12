Glanzlos, aber souverän: Niederlande erster Viertelfinalist

Souverän weitergekommen, aber in der Heimat für "schlafwandlerischen" (Telegraaf) Fußball gescholten - so lautete das niederländische Stimmungsbild nach der Vorrunde. "Wir sehen uns im Finale", entgegnete der nach der WM aufhörende van Gaal einem mosernden Journalisten. Argumente für diese These lieferte in der Gruppenphase nur Angreifer Cody Gakpo mit drei Treffern in drei Spielen.