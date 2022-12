GOAT im WM-Finale 2022? Diese Rekorde könnte Lionel Messi heute brechen

Wenn er im Endspiel trifft, wird Messi außerdem als erster Spieler in die Geschichte eingehen, der in allen K.o.-Runden einen Treffer bejubeln durfte. Bisher netzte Messi in der Vorrunde, dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale ein. Und in der Vorrunde traf er übrigens auch.