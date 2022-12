WM 2022: Dänen-Coach Hjulmand lässt Zukunft offen: "Keine Entscheidung getroffen"

Kasper Hjulmand hat am Tag nach dem WM-Vorrundenaus seine Zukunft als Dänemarks Fußball-Nationaltrainer offen gelassen. „Es ist nicht der Zeitpunkt für Schlussfolgerungen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und halte sie nicht für selbstverständlich“, sagte Hjulmand am Donnerstag in Doha. (DATEN: Alle Gruppen & Tabellen der WM in Katar)