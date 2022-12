Human Rights Watch kritisiert Wenger: "Abenteuerliche These"

Arsene Wengers umstrittene Behauptungen haben auch bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch für Unverständnis gesorgt. "Er suggeriert anscheinend: Wenn sie nicht politisch gewesen wären, hätten sie gewonnen, was eine abenteuerliche These ist", sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski im SID-Gespräch. Es sei eine "Unverschämtheit den Spielern gegenüber, wenn sie gezwungen werden, in solchen Ländern zu spielen, um dann in Gewissensnöte und politischen Druck zu geraten".