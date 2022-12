Macron forderte Fanempfang: "Moment der Gemeinschaft"

Nach einigem Hin und Her erschien der Vizeweltmeister schließlich am Montagabend für kurze Zeit auf dem Balkon des Fünf-Sterne-Hotels "Crillon" am Place de la Concorde. Rund 50.000 Anhänger empfingen unter tosendem Jubel die Deschamps-Elf, viele der Fans hatten mehr als vier Stunden in der Kälte ausgeharrt.