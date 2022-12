Marokkanische Fans feiern Viertelfinaleinzug in Doha

Das Gedränge auf dem zentralen Souq-Waqif-Markt war so groß, dass die Polizei den zentralen Treffpunkt für viele Fans abriegeln musste. Tausende standen noch an, um Einlass zu erhalten. Auch katarische, saudische und ägyptische Fans schlossen sich den marokkanischen Jubelfeiern an und schwenkten ihre Fahnen.