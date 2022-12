Pole Marciniak pfeift WM-Finale

Der Pole Szymon Marciniak wird das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zwischen Titelverteidiger Frankreich und Argentinien am Sonntag leiten. Das gab die FIFA am Donnerstag bekannt. Der 41 Jahre alte Unparteiische pfiff im Turnierlauf bereits beide Teams: Argentinien beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien, die Franzosen beim 2:1 gegen Dänemark in der Gruppenphase.