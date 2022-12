Rekordquote in Frankreich: 20,69 Millionen sehen Finaleinzug

In Frankreich grassiert das Fußball-Fieber: Den erneuten Einzug der Equipe Tricolore in ein WM-Finale verfolgten am Mittwoch beim 2:0 gegen Marokko bei TF1 im Schnitt 20,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil in der Grande Nation lag bei 66 Prozent.